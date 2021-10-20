https://ria.ru/20211020/pochta-1755423654.html

В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни

В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021

В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни

Отделения "Почты России" будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 7 ноября, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:49

2021-10-20T15:49

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отделения "Почты России" будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 7 ноября, говорится в сообщении компании."С 30 октября по 7 ноября наши отделения будут работать по обычному графику. Ведь мы непрерывно действующая организация - остановка нашей работы критично повлияет на жизнь людей", - сообщила компания.В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20211020/perepis-1755421316.html

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2021

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