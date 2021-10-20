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В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни
В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021
В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни
Отделения "Почты России" будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 7 ноября, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:49
2021-10-20T15:49
2021-10-20T15:49
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отделения "Почты России" будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 7 ноября, говорится в сообщении компании."С 30 октября по 7 ноября наши отделения будут работать по обычному графику. Ведь мы непрерывно действующая организация - остановка нашей работы критично повлияет на жизнь людей", - сообщила компания.В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса.
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общество, владимир путин, почта россии, россия
В "Почте России" рассказали о работе отделений в нерабочие дни
Отделения "Почты России" будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 7 ноября