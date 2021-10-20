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"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря
"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря - РИА Новости, 20.10.2021
"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать в Шарм-эш-Шейх с 22 декабря, в Хургаду - с 25 декабря, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:50
2021-10-20T13:50
2021-10-20T13:50
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать в Шарм-эш-Шейх с 22 декабря, в Хургаду - с 25 декабря, сообщает авиакомпания."Первый рейс "Победы" в Шарм-эль-Шейх вылетит 22 декабря. Полеты будут выполняться ежедневно. В Хургаду "Победа" будет летать ежедневно с 25 декабря", - говорится в сообщении.Продажа билетов уже открыта на официальном сайте компании. Там же размещена информация о возможных ограничениях при полетах в Египет.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх было восстановлено только в августе 2021 года.
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, победа (авиакомпания), россия
"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря
"Победа" начнет летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в конце декабря