https://ria.ru/20211020/pobeda-1755389478.html

"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря

"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря - РИА Новости, 20.10.2021

"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать в Шарм-эш-Шейх с 22 декабря, в Хургаду - с 25 декабря, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:50

2021-10-20T13:50

2021-10-20T13:50

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать в Шарм-эш-Шейх с 22 декабря, в Хургаду - с 25 декабря, сообщает авиакомпания."Первый рейс "Победы" в Шарм-эль-Шейх вылетит 22 декабря. Полеты будут выполняться ежедневно. В Хургаду "Победа" будет летать ежедневно с 25 декабря", - говорится в сообщении.Продажа билетов уже открыта на официальном сайте компании. Там же размещена информация о возможных ограничениях при полетах в Египет.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх было восстановлено только в августе 2021 года.

https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html

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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, победа (авиакомпания), россия