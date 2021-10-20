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ЮНИСЕФ получил письмо девочки из ЛНР с просьбой блокировки "Миротворца"
ЮНИСЕФ получил письмо девочки из ЛНР с просьбой блокировки "Миротворца" - РИА Новости, 20.10.2021
ЮНИСЕФ получил письмо девочки из ЛНР с просьбой блокировки "Миротворца"
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил письмо двенадцатилетней жительницы Луганска Фаины Савенковой, которая призвала ООН содействовать блокировке украинского сайта... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:54
2021-10-20T23:54
в мире
оон
мекка
юнисеф
дунья миятович
донецкая народная республика
мария захарова
обсе
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ООН, 20 окт - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил письмо двенадцатилетней жительницы Луганска Фаины Савенковой, которая призвала ООН содействовать блокировке украинского сайта "Миротворец", сообщила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ Нажва Мекки.Савенкова ранее попала в список лиц на сайте "Миротворец", якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Ранее получение письма подтвердили в офисе генсека ООН Антониу Гутерреша. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях."ЮНИСЕФ подтверждает, что получил это письмо", - сказала Мекки. По ее словам, права на безопасность и защиту, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, должны быть предметом основной заботы подписантов документа при любых предпринимаемых действиях.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20211018/ukraina-1755042623.html
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в мире, оон, мекка, юнисеф, дунья миятович, донецкая народная республика, мария захарова, обсе, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр, россия
23:54 20.10.2021
 
ЮНИСЕФ получил письмо девочки из ЛНР с просьбой блокировки "Миротворца"

Детский фонд ООН получил письмо девочки из ЛНР с просьбой блокировки сайта "Миротворец"

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Читать ria.ru в
ООН, 20 окт - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил письмо двенадцатилетней жительницы Луганска Фаины Савенковой, которая призвала ООН содействовать блокировке украинского сайта "Миротворец", сообщила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ Нажва Мекки.
Савенкова ранее попала в список лиц на сайте "Миротворец", якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Ранее получение письма подтвердили в офисе генсека ООН Антониу Гутерреша. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.
Девочка из Луганска попросила Зеленского закрыть сайт Миротворец - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 14:53
Внесенная в базу "Миротворца" девочка призвала Зеленского закрыть сайт
"ЮНИСЕФ подтверждает, что получил это письмо", - сказала Мекки. По ее словам, права на безопасность и защиту, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, должны быть предметом основной заботы подписантов документа при любых предпринимаемых действиях.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 21:10
Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец"
 
В миреООНМеккаЮНИСЕФДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваОБСЕАнтониу ГутеррешСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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