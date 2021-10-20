https://ria.ru/20211020/pismo-1755313740.html

В ООН получили письмо 12-летней девочки из Луганска

В ООН получили письмо 12-летней девочки из Луганска - РИА Новости, 20.10.2021

В ООН получили письмо 12-летней девочки из Луганска

В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T05:31

2021-10-20T05:31

2021-10-20T17:01

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ООН, 20 окт — РИА Новости. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Савенкова ранее на сайте "Миротворец" попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях."Да, мы получили письмо", — отметил Хак.Во вторник стало известно, что Савенкова написала письмо генсеку ООН. В нем она обращается к Антониу Гутеррешу за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован.Отвечая на вопрос о том, какова реакция генсека на письмо и планирует ли он принимать какие-то шаги в ответ на обращение девочки, Хак повторил позицию ООН, согласно которой организация призывает не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.Как сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ. На момент публикации в Детском фонде ООН не ответили, получили ли они письмо и какие шаги планируют предпринимать.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20211012/ukraina-1754230034.html

https://ria.ru/20211019/mirotvorets-1755269040.html

https://ria.ru/20211018/devochka-1755112610.html

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в мире, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия