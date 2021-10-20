https://ria.ru/20211020/peskov-1755377324.html
Де-факто талибы руководят Афганистаном, заявил Песков
Де-факто талибы руководят Афганистаном, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2021
Де-факто талибы руководят Афганистаном, заявил Песков
Переговоры с талибами (движение "Талибан"*) в Москве направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:51
2021-10-20T12:51
2021-10-20T12:56
в мире
талибан
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переговоры с талибами (движение "Талибан"*) в Москве направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду."Ситуация в Афганистане имеет чрезвычайно важное значение для нас, для пространства и территории, которая объединяет нас и наших союзников по различным объединениям. Поэтому де-факто действительно это общение осуществляется. Вы знаете, в Москве сегодня идет "Московский формат" и прямые контакты как раз и направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы", - сказал Песков.Он добавил, что де-юре талибы не признаны Россией и другими мировыми государствами. "Но де-факто талибы являются руководством страны Афганистан", - подчеркнул Песков.В среду в Москве проходит заседание московского формата по Афганистану. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, талибан, афганистан, россия
12:51 20.10.2021 (обновлено: 12:56 20.10.2021)
Де-факто талибы руководят Афганистаном, заявил Песков
Песков заявил, что талибы не признаны де-юре, но де-факто они руководят Афганистаном
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Переговоры с талибами (движение "Талибан"*) в Москве направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.
"Ситуация в Афганистане имеет чрезвычайно важное значение для нас, для пространства и территории, которая объединяет нас и наших союзников по различным объединениям. Поэтому де-факто действительно это общение осуществляется. Вы знаете, в Москве сегодня идет "Московский формат" и прямые контакты как раз и направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы", - сказал Песков.
Он добавил, что де-юре талибы не признаны Россией и другими мировыми государствами. "Но де-факто талибы являются руководством страны Афганистан", - подчеркнул Песков.
В среду в Москве проходит заседание московского формата по Афганистану. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.