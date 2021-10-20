https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию - РИА Новости, 20.10.2021

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Кабмин поддержал документ об ужесточении наказания за педофилию, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:09

2021-10-20T16:09

2021-10-20T16:51

россия

общество

андрей турчак

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единая россия

госдума рф

павел крашенинников

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кабмин поддержал документ об ужесточении наказания за педофилию, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее аналогичное мнение высказали в Верховном суде.Проект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. В нем предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Документ ушел на рассмотрение после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Похожие преступления произошли недавно и в других регионах.

https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html

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2021

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россия, общество, андрей турчак, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, павел крашенинников