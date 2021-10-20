https://ria.ru/20211020/otravlenie-1755425148.html

Запад препятствует доследственной проверке по Навальному, заявил постпред

Запад препятствует доследственной проверке по Навальному, заявил постпред - РИА Новости, 20.10.2021

Запад препятствует доследственной проверке по Навальному, заявил постпред

Ответы западных стран по делу Алексея Навального не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество, заявил РИА РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:55

2021-10-20T15:55

2021-10-20T15:55

в мире

германия

франция

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алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ответы западных стран по делу Алексея Навального не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.Ранее Британия, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне".Как отметил Шульгин, западные страны делают "все для того, чтобы дело Навального оказалось окутано тайной". В качестве примера он привел ответ на запрос о роли о новоиспеченной подданной Великобритании Марии Певчих."Британцы отвечают в таком духе, что роль Певчих в антикоррупционной деятельности Навального и его сподвижников задокументирована в СМИ. Тут действует пословица: в огороде - бузина, а в Киеве – дядька. И вот такие бессвязные, бессодержательные ответы. В результате мы не можем установить главного, а именно – где, когда и при каких обстоятельствах в организме Навального за пределами территории РФ появилось отравляющее вещество, которое они называют термином, принятом на западе, "Новичок", - заявил постпред.По его словам, это лишнее доказательство того, что речь идет о хорошо спланированной операции, провокации Запада против РФ."Западные страны с упорством, достойным лучшего применения, требуют от нас расследования, прояснения обстоятельство того, что произошло с блогером. Но ситуация складывается сюрреалистическая. Мы неоднократно завялило о том, что у нас ведется доследственная проверка, в рамках которой нам важно получить ответы на критической важности вопросы со стороны немцев, французов, шведов. Мы видим, что эти страны, мягко говоря, валят с больной головы на здоровую", - заявил Шульгин.По его словам, вместо того, чтобы ответить на те вопросы, которые задала РФ и таким образом помочь с завершением доследственной проверки на предмет того, чтобы установить есть ли или нет признаки состава преступления как предварительное условие для возбуждения уголовного дела, они все это замалчивают и пытаются сделать вид, что ответственность лежит на российской стороне."Это совершенно не так. И последнее развитие событий показывает, кто на самом деле затягивает прояснение обстоятельств и не дает возможности завершить нашу доследственную проверку", - заключил постпред.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html

https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html

https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html

https://ria.ru/20211007/istina-1753439828.html

https://ria.ru/20210928/nakazanie-1752201949.html

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в мире, германия, франция, швеция, великобритания, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального