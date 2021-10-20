https://ria.ru/20211020/oon-1755431295.html

Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО

Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО - РИА Новости, 20.10.2021

Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО

Решение России по миссиям не способствует диалогу, но НАТО остается открытой к контактам и будет дальше оценивать действия Москвы, сказал генсек альянса Йенс... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:14

2021-10-20T16:14

2021-10-20T16:23

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

москва

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Решение России по миссиям не способствует диалогу, но НАТО остается открытой к контактам и будет дальше оценивать действия Москвы, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."Это решение не способствует диалогу, но НАТО остается открытой к контактам, будет дальше оценивать действия Москвы", - сказал он.

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755433198.html

россия

москва

брюссель

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, москва, брюссель