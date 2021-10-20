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Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО
Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО - РИА Новости, 20.10.2021
Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО
Решение России по миссиям не способствует диалогу, но НАТО остается открытой к контактам и будет дальше оценивать действия Москвы, сказал генсек альянса Йенс... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:14
2021-10-20T16:14
2021-10-20T16:23
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Решение России по миссиям не способствует диалогу, но НАТО остается открытой к контактам и будет дальше оценивать действия Москвы, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."Это решение не способствует диалогу, но НАТО остается открытой к контактам, будет дальше оценивать действия Москвы", - сказал он.
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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, москва, брюссель
16:14 20.10.2021 (обновлено: 16:23 20.10.2021)
Столтенберг раскритиковал решение России по миссиям НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: решение России по миссиям организации не способствует диалогу