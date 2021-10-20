В Забайкалье предложили ввести электронную очередь на пункте пропуска с КНР
В Забайкалье предложили Минтрансу ввести электронную очередь на пункте пропуска с КНР
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги, Забайкальский край
ЧИТА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Забайкальского края предложило Минтрансу России ввести электронную очередь для грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" с Китаем для ликвидации скопления машин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Необходимо продумать возможность введения совместной с китайской стороной электронной очереди. В нее должна поступать информация, когда будет доступен к отгрузке тот или иной груз с китайской стороны, а также заявка от водителя о возможной дате прибытия для прохождения государственной границы. Таким образом, машина должна заходить на пункт пропуска в наиболее оптимальное время. Это позволит сократить количество ожидающих на границе автомобилей", - процитировали в пресс-службе губернатора Забайкалья Александра Осипова.
Также в связи с распространением COVID-19 глава региона поручил предусмотреть возможные места размещения водителей, оснащение этих площадок предметами первой необходимости.
"Предложения правительство региона направило в Министерство транспорта России. Федеральный орган власти будет принимать итоговое решение о реализации мероприятий на пункте пропуска. Вопрос находится в компетенции федерального оперативного штаба по коронавирусу", - говорится в сообщении.
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