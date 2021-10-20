https://ria.ru/20211020/ochered-1755315382.html

В Забайкалье предложили ввести электронную очередь на пункте пропуска с КНР

В Забайкалье предложили ввести электронную очередь на пункте пропуска с КНР - РИА Новости, 20.10.2021

В Забайкалье предложили ввести электронную очередь на пункте пропуска с КНР

Правительство Забайкальского края предложило Минтрансу России ввести электронную очередь для грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" с Китаем... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T06:59

2021-10-20T06:59

2021-10-20T06:59

забайкальский край

китай

александр осипов

россия

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ЧИТА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Забайкальского края предложило Минтрансу России ввести электронную очередь для грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" с Китаем для ликвидации скопления машин, сообщили в пресс-службе правительства региона.Также в связи с распространением COVID-19 глава региона поручил предусмотреть возможные места размещения водителей, оснащение этих площадок предметами первой необходимости."Предложения правительство региона направило в Министерство транспорта России. Федеральный орган власти будет принимать итоговое решение о реализации мероприятий на пункте пропуска. Вопрос находится в компетенции федерального оперативного штаба по коронавирусу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211006/opg-1753270423.html

забайкальский край

китай

россия

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2021

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забайкальский край, китай, александр осипов, россия