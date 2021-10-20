https://ria.ru/20211020/obysk-1755312114.html

ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне

ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне - РИА Новости, 20.10.2021

ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после многочасовых обысков покинули вашингтонский особняк, предположительно, принадлежащий родственникам... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:26

2021-10-20T04:26

2021-10-20T07:39

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олег дерипаска

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после многочасовых обысков покинули вашингтонский особняк, предположительно, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.Около 20.40 по местному времени во вторник (03.40 среды мск) примерно полтора десятка агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Погрузив их в служебные внедорожники, они покинули особняк.С момента появления первых сообщений об обысках прошло более 10 часов.На просьбу корреспондента РИА Новости пояснить, что находится в коробках, оперативники ответили отказом. "Мы не готовы комментировать детали данного дела", - категорично заявила агентству одна из представительниц ведомства.ФБР ранее сообщило об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, уточнив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.

https://ria.ru/20211020/fbr-1755304523.html

https://ria.ru/20211020/zhiteli-1755308792.html

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в мире, сша, вашингтон (город), олег дерипаска, фбр