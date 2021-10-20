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Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа - РИА Новости, 20.10.2021
Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
Спецкомитет палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года проголосовал за предъявление экс-советнику Дональда Трампа Стивену Бэннону... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:19
2021-10-20T04:20
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
стивен бэннон
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Спецкомитет палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года проголосовал за предъявление экс-советнику Дональда Трампа Стивену Бэннону обвинения в преступном неуважении к конгрессу.Ранее в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января был вызван ряд высокопоставленных чиновников, работавших в администрации Трампа, в том числе Бэннон. По данным телеканала CNN, экс-советник заявил, что он не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа об имеющихся у него, как у бывшего главы исполнительной власти, привилегиях.Дело будет направлено в палату представителей, где по нему также пройдет голосование, предположительно, на этой неделе.Ранее президент США Джо Байден высказался за уголовное преследование тех, кто уклоняется от сотрудничества с комиссией конгресса, занимающейся расследованием штурма Капитолия.Закон США обязывает граждан являться в конгресс по повестке, отказ, в теории, грозит тюремным заключением за неуважение к конгрессу и штрафом в размере до 100 тысяч долларов. На практике подобное наказание применяется редко.
https://ria.ru/20210929/tramp-1752361571.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий, стивен бэннон
04:19 20.10.2021 (обновлено: 04:20 20.10.2021)
 
Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа

Спецкомитет конгресса США проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа Бэннону

© AFP 2021 / Saul LoebСтивен Бэннон и Дональд Трамп
Стивен Бэннон и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Спецкомитет палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года проголосовал за предъявление экс-советнику Дональда Трампа Стивену Бэннону обвинения в преступном неуважении к конгрессу.
Ранее в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января был вызван ряд высокопоставленных чиновников, работавших в администрации Трампа, в том числе Бэннон. По данным телеканала CNN, экс-советник заявил, что он не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа об имеющихся у него, как у бывшего главы исполнительной власти, привилегиях.
"Во вторник комитет единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать предъявить Бэннону обвинения в преступном неуважении к конгрессу за то, что он проигнорировал его повестку", - говорится в заявлении комитета.
Дело будет направлено в палату представителей, где по нему также пройдет голосование, предположительно, на этой неделе.
Ранее президент США Джо Байден высказался за уголовное преследование тех, кто уклоняется от сотрудничества с комиссией конгресса, занимающейся расследованием штурма Капитолия.
Закон США обязывает граждан являться в конгресс по повестке, отказ, в теории, грозит тюремным заключением за неуважение к конгрессу и штрафом в размере до 100 тысяч долларов. На практике подобное наказание применяется редко.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолийСтивен Бэннон
 
 
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