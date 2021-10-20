https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755311858.html

Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа

Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа - РИА Новости, 20.10.2021

Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа

Спецкомитет палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года проголосовал за предъявление экс-советнику Дональда Трампа Стивену Бэннону... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:19

2021-10-20T04:19

2021-10-20T04:20

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

капитолий

стивен бэннон

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Спецкомитет палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года проголосовал за предъявление экс-советнику Дональда Трампа Стивену Бэннону обвинения в преступном неуважении к конгрессу.Ранее в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января был вызван ряд высокопоставленных чиновников, работавших в администрации Трампа, в том числе Бэннон. По данным телеканала CNN, экс-советник заявил, что он не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа об имеющихся у него, как у бывшего главы исполнительной власти, привилегиях.Дело будет направлено в палату представителей, где по нему также пройдет голосование, предположительно, на этой неделе.Ранее президент США Джо Байден высказался за уголовное преследование тех, кто уклоняется от сотрудничества с комиссией конгресса, занимающейся расследованием штурма Капитолия.Закон США обязывает граждан являться в конгресс по повестке, отказ, в теории, грозит тюремным заключением за неуважение к конгрессу и штрафом в размере до 100 тысяч долларов. На практике подобное наказание применяется редко.

https://ria.ru/20210929/tramp-1752361571.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий, стивен бэннон