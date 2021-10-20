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Песков заявил, что Путин пока не планирует обращение по ситуации с COVID-19
Песков заявил, что Путин пока не планирует обращение по ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Песков заявил, что Путин пока не планирует обращение по ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:06
2021-10-20T02:06
2021-10-20T05:10
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет пока, как будет, мы сообщим", - сказал Песков.В прошлом году в разгар пандемии глава российского государства несколько раз выступал со специальным обращением к гражданам.
https://ria.ru/20211019/putin-1755219370.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:06 20.10.2021 (обновлено: 05:10 20.10.2021)
Песков заявил, что Путин пока не планирует обращение по ситуации с COVID-19
Песков заявил, что президент Путин пока не планирует обращение по ситуации с COVID-19