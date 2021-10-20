https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755459260.html

Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021

Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября, дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:14

2021-10-20T18:14

2021-10-20T18:33

распространение коронавируса

тюменская область

коронавирус covid-19

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября, дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, сообщили в оперативном штабе региона.В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября."В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября – рабочие", - заявили в тюменском оперштабе.В среду правительство Тюменской области продлило до 31 декабря режим повышенной готовности и обновило список действующих ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. С 23 октября ресторанам и развлекательным заведениям запрещено принимать посетителей в ночные часы, с 25 октября несовершеннолетние не смогут без родителей находиться в ТРЦ, с 15 ноября всем, кто старше 18 лет, для посещения объектов культуры и спорта потребуются QR-коды.Ранее в региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Тюменской области сохраняется высокий риск распространения коронавируса, заболеваемость растет. Наиболее высокий удельный вес среди заболевших составляют работающие граждане.

https://ria.ru/20211020/sotrudniki-1755451429.html

https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html

тюменская область

россия

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тюменская область, коронавирус covid-19, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии