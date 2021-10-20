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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755459260.html
Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021
Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября, дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:14
2021-10-20T18:33
распространение коронавируса
тюменская область
коронавирус covid-19
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября, дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, сообщили в оперативном штабе региона.В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября."В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября – рабочие", - заявили в тюменском оперштабе.В среду правительство Тюменской области продлило до 31 декабря режим повышенной готовности и обновило список действующих ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. С 23 октября ресторанам и развлекательным заведениям запрещено принимать посетителей в ночные часы, с 25 октября несовершеннолетние не смогут без родителей находиться в ТРЦ, с 15 ноября всем, кто старше 18 лет, для посещения объектов культуры и спорта потребуются QR-коды.Ранее в региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Тюменской области сохраняется высокий риск распространения коронавируса, заболеваемость растет. Наиболее высокий удельный вес среди заболевших составляют работающие граждане.
https://ria.ru/20211020/sotrudniki-1755451429.html
https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html
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тюменская область, коронавирус covid-19, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
18:14 20.10.2021 (обновлено: 18:33 20.10.2021)
 
Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября

Оперштаб Тюменской области: в регионе нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Нерабочие дни в Тюменской области продлятся с 30 октября по 7 ноября, дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, сообщили в оперативном штабе региона.
В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
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"В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября – рабочие", - заявили в тюменском оперштабе.
В среду правительство Тюменской области продлило до 31 декабря режим повышенной готовности и обновило список действующих ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. С 23 октября ресторанам и развлекательным заведениям запрещено принимать посетителей в ночные часы, с 25 октября несовершеннолетние не смогут без родителей находиться в ТРЦ, с 15 ноября всем, кто старше 18 лет, для посещения объектов культуры и спорта потребуются QR-коды.
Ранее в региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Тюменской области сохраняется высокий риск распространения коронавируса, заболеваемость растет. Наиболее высокий удельный вес среди заболевших составляют работающие граждане.
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Распространение коронавирусаТюменская областьКоронавирус COVID-19ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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