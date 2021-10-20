https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755407754.html
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября - РИА Новости, 20.10.2021
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:03
2021-10-20T15:03
2021-10-20T16:23
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой - проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы - с 23 октября", - заявил Путин."Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Российской Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительной можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", - подчеркнул президент.
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Путин главам регионов: "Принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы"
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
2021-10-20T15:03
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владимир путин, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:03 20.10.2021 (обновлено: 16:23 20.10.2021)
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября
Путин: главы регионов могут устанавливать нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
Президент РФ
Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой - проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы - с 23 октября", - заявил Путин.
"Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Российской Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительной можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", - подчеркнул президент.