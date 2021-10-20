Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755407754.html
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября - РИА Новости, 20.10.2021
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:03
2021-10-20T16:23
распространение коронавируса
владимир путин
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755429062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41a615c8468e59d8ed1c3a40dee0476a.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой - проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы - с 23 октября", - заявил Путин."Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Российской Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительной можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755203687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин главам регионов: "Принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы"
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
2021-10-20T15:03
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755429062_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d98d5594ed23a2eaf8821069a67206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:03 20.10.2021 (обновлено: 16:23 20.10.2021)
 
Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября

Путин: главы регионов могут устанавливать нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой - проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы - с 23 октября", - заявил Путин.
"Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Российской Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительной можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", - подчеркнул президент.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:10Распространение коронавируса
Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни с 23 октября
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок