https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755407754.html

Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября

Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября - РИА Новости, 20.10.2021

Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни ранее 30 октября

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:03

2021-10-20T15:03

2021-10-20T16:23

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой - проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы - с 23 октября", - заявил Путин."Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Российской Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительной можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755203687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин главам регионов: "Принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы" Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и если есть необходимость - вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. 2021-10-20T15:03 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии