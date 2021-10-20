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Из-за наводнения в Непале погибли более 30 человек
Из-за наводнения в Непале погибли более 30 человек - РИА Новости, 20.10.2021
Из-за наводнения в Непале погибли более 30 человек
Как минимум 31 человек погиб и более 40 пропали без вести в результате наводнения и оползней в Непале, сообщает издание APB Live. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:46
2021-10-20T10:46
в мире
катманду
непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Как минимум 31 человек погиб и более 40 пропали без вести в результате наводнения и оползней в Непале, сообщает издание APB Live."Девятнадцать (из 77) районов страны сильно пострадали от наводнений и оползней, в результате чего не менее 31 человека погибли, 43 пропали без вести, более 500 были вынуждены покинуть свои дома за последние 24 часа", - сообщает издание со ссылкой на полицию.По данным полиции, поисково-спасательные работы затруднены, поскольку оползни в различных районах страны продолжаются. Министерство внутренних дел мобилизовало армию, полицию и вооруженные полицейские силы Непала для оказания помощи и спасательных операций.Наводнение повлияло на работу аэропортов – в среду из-за погодных условий аэропорт Катманду сообщил о задержке или отмене более 100 рейсов местных авиакомпаний. Также сообщается, что полностью приостановил работу аэропорт в городе Биратангар на юго-западе Непала - взлетно-посадочные полосы аэропорта покрыты водой, также подтоплены ангары и помещения аэропорта.Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба поручил министру внутренних дел Бал Кришна Хаду обеспечить спасение и поиск пропавших без вести и переселить людей, которым угрожает опасность из-за наводнений и оползней.
https://ria.ru/20211020/indiya-1755320420.html
https://ria.ru/20211012/navodnenie-1754128143.html
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в мире, катманду, непал
10:46 20.10.2021
 
Из-за наводнения в Непале погибли более 30 человек

В Непале как минимум 31 человек погиб и более 40 пропали без вести из-за наводнения

© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Flickr / Asian Development Bank
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Как минимум 31 человек погиб и более 40 пропали без вести в результате наводнения и оползней в Непале, сообщает издание APB Live.
"Девятнадцать (из 77) районов страны сильно пострадали от наводнений и оползней, в результате чего не менее 31 человека погибли, 43 пропали без вести, более 500 были вынуждены покинуть свои дома за последние 24 часа", - сообщает издание со ссылкой на полицию.
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По данным полиции, поисково-спасательные работы затруднены, поскольку оползни в различных районах страны продолжаются. Министерство внутренних дел мобилизовало армию, полицию и вооруженные полицейские силы Непала для оказания помощи и спасательных операций.
Наводнение повлияло на работу аэропортов – в среду из-за погодных условий аэропорт Катманду сообщил о задержке или отмене более 100 рейсов местных авиакомпаний. Также сообщается, что полностью приостановил работу аэропорт в городе Биратангар на юго-западе Непала - взлетно-посадочные полосы аэропорта покрыты водой, также подтоплены ангары и помещения аэропорта.
Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба поручил министру внутренних дел Бал Кришна Хаду обеспечить спасение и поиск пропавших без вести и переселить людей, которым угрожает опасность из-за наводнений и оползней.
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В миреКатмандуНепал
 
 
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