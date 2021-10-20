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Постпред назвал ответы стран Запада по делу Навального пустыми отписками
Постпред назвал ответы стран Запада по делу Навального пустыми отписками - РИА Новости, 20.10.2021
Постпред назвал ответы стран Запада по делу Навального пустыми отписками
Ответы Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции на вопросы РФ по делу о якобы отравлении Алексея Навального бессодержательны, это просто пустые отписки, заявил РИА РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:05
2021-10-20T14:34
организация по запрещению химического оружия
россия
госпитализация алексея навального
в мире
алексей навальный
александр шульгин
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ответы Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции на вопросы РФ по делу о якобы отравлении Алексея Навального бессодержательны, это просто пустые отписки, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Ранее Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне"."Это их право, они могут так считать, хотя, казалось бы, исчерпывающие сведения были представлены в приложениях к нашей ноте. С другой стороны, они предоставили нам ответы, которые мы, в свою очередь, считаем совершенно бессодержательными, это просто пустые отписки", - прокомментировал Шульгин в беседе с агентством ответы четырех стран на вопросы российской стороны.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просит Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211019/navalnyy-1755222551.html
https://ria.ru/20211019/navalnyy-1755227144.html
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организация по запрещению химического оружия, россия, госпитализация алексея навального, в мире, алексей навальный, александр шульгин
14:05 20.10.2021 (обновлено: 14:34 20.10.2021)
 
Постпред назвал ответы стран Запада по делу Навального пустыми отписками

Постпред при ОЗХО Шульгин назвал ответы стран Запада по делу Навального пустыми отписками

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ответы Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции на вопросы РФ по делу о якобы отравлении Алексея Навального бессодержательны, это просто пустые отписки, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Ранее Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне".
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:22
Постпредство ФРГ при ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального
"Это их право, они могут так считать, хотя, казалось бы, исчерпывающие сведения были представлены в приложениях к нашей ноте. С другой стороны, они предоставили нам ответы, которые мы, в свою очередь, считаем совершенно бессодержательными, это просто пустые отписки", - прокомментировал Шульгин в беседе с агентством ответы четырех стран на вопросы российской стороны.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просит Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:39
Франция отклонила запрос России о правовой взаимопомощи по делу Навального
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 07:57
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным
 
Организация по запрещению химического оружияРоссияГоспитализация Алексея НавальногоВ миреАлексей НавальныйАлександр Шульгин
 
 
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