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Нижегородская область
https://ria.ru/20211020/natsproekt-1755483069.html
Число нижегородских участников нацпроекта производительности труда выросло
Число нижегородских участников нацпроекта производительности труда выросло - РИА Новости, 20.10.2021
Число нижегородских участников нацпроекта производительности труда выросло
Число нижегородских предприятий, участвующих в национальном проекте "Производительность труда", возросло до 160, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:46
2021-10-20T20:53
нижегородская область
экономика
технологии
павловский район
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Число нижегородских предприятий, участвующих в национальном проекте "Производительность труда", возросло до 160, сообщил глава региона Глеб Никитин.Цель нацпроекта "Производительность труда" - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году."В национальный проект "Производительность труда" входят предприятия из различных сфер: судостроительные компании, производители автокомпонентов, химические производства, предприятия деревообрабатывающей отрасли и пищевой промышленности. Важно, что к нацпроекту все активнее подключаются компании из муниципалитетов, например, из Выксы и Павловского района. Всего на сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 160 нижегородских компаний. По числу участников наш регион находится на первом месте в стране", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что повышение производительности труда – один из основных инструментов повышения конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках.Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, 159-м и 160-м участниками нацпроекта "Производительность труда" стали ООО "Выксунский литейный завод" (производитель отливок из стали и серого чугуна) и ООО "Корона" (производитель садово-огородного инвентаря). Внедрением производственной системы в компаниях будут заниматься эксперты Регионального центра компетенций (РЦК)."Каждая компания, ставшая участницей нацпроекта, получает доступ к актуальным инструментам для создания бережливого производства. Благодаря внедрению производственной системы удается с одной стороны существенно увеличить объем производства, а с другой - постоянно повышать качество продукции без дополнительных затрат", - отметил Черкасов.По словам руководителя РЦК Романа Рензина, работа экспертов по внедрению производственной системы начинается с аудита и выбора эталонного участка как образца. "Наши специалисты помогают найти на предприятии "узкие места" и определить наиболее сложные участки на производстве, после чего предлагают решения выявленных проблем при помощи инструментов бережливого производства. В качестве потока – образца мы чаще всего выбираем наиболее важный и сложный участок производства, изменив работу на котором, возможно будет резко увеличить показатели предприятия в целом", - рассказал Рензин.
https://ria.ru/20211013/ekport-1754437000.html
https://ria.ru/20211019/gospodderzhka-1755273138.html
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экономика, технологии, павловский район, нижегородская область, глеб никитин
20:46 20.10.2021 (обновлено: 20:53 20.10.2021)
 
Число нижегородских участников нацпроекта производительности труда выросло

Участниками нацпроекта производительности труда стали 160 нижегородских предприятий

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНижегородская область
Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Число нижегородских предприятий, участвующих в национальном проекте "Производительность труда", возросло до 160, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Цель нацпроекта "Производительность труда" - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.
"В национальный проект "Производительность труда" входят предприятия из различных сфер: судостроительные компании, производители автокомпонентов, химические производства, предприятия деревообрабатывающей отрасли и пищевой промышленности. Важно, что к нацпроекту все активнее подключаются компании из муниципалитетов, например, из Выксы и Павловского района. Всего на сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 160 нижегородских компаний. По числу участников наш регион находится на первом месте в стране", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что повышение производительности труда – один из основных инструментов повышения конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках.
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Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, 159-м и 160-м участниками нацпроекта "Производительность труда" стали ООО "Выксунский литейный завод" (производитель отливок из стали и серого чугуна) и ООО "Корона" (производитель садово-огородного инвентаря). Внедрением производственной системы в компаниях будут заниматься эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).
"Каждая компания, ставшая участницей нацпроекта, получает доступ к актуальным инструментам для создания бережливого производства. Благодаря внедрению производственной системы удается с одной стороны существенно увеличить объем производства, а с другой - постоянно повышать качество продукции без дополнительных затрат", - отметил Черкасов.
По словам руководителя РЦК Романа Рензина, работа экспертов по внедрению производственной системы начинается с аудита и выбора эталонного участка как образца. "Наши специалисты помогают найти на предприятии "узкие места" и определить наиболее сложные участки на производстве, после чего предлагают решения выявленных проблем при помощи инструментов бережливого производства. В качестве потока – образца мы чаще всего выбираем наиболее важный и сложный участок производства, изменив работу на котором, возможно будет резко увеличить показатели предприятия в целом", - рассказал Рензин.

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