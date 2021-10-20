https://ria.ru/20211020/nato-1755442135.html
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению оружия в космосе
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению оружия в космосе - РИА Новости, 20.10.2021
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению оружия в космосе
НАТО не имеет планов по размещению оружия в космосе, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:03
2021-10-20T17:03
2021-10-20T18:11
в мире
йенс столтенберг
нато
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. НАТО не имеет планов по размещению оружия в космосе, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."НАТО инвестирует, адаптирует и модернизирует свои возможности для ответа и защиты от любой угрозы, включая современные ракетные системы. Мы делаем это на разных направлениях, мы продвигаемся и в космическом направлении, космос важен для наших коммуникаций, для нашей способности определять запуски ракет… В НАТО у нас нет никаких планов по размещению оружия в космосе, я не могу говорить за всех союзников, но у НАТО таких планов нет", - сказал он.
https://ria.ru/20210916/kosmos-1750309137.html
брюссель
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в мире, йенс столтенберг, нато, брюссель
17:03 20.10.2021 (обновлено: 18:11 20.10.2021)
В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению оружия в космосе
Столтенберг: у НАТО нет планов по размещению оружия в космосе