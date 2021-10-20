https://ria.ru/20211020/myaso-1755466965.html

Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов

Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов - РИА Новости, 20.10.2021

Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов

Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:51

2021-10-20T18:51

2021-10-20T18:51

тамбовская область

экономика

продукты

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ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт".Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4%), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).Тамбовская свинина отправляется в страны Юго-Восточной Азии, мясо птицы - на Ближний Восток и Закавказье, в страны Азии.По информации регионального управления сельского хозяйства, Тамбовская область входит в топ-5 экспортеров мяса в России.Продукция агропромышленного комплекса экспортируется в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Тамбовской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211015/apk-1754806969.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты