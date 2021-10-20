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Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов
Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов - РИА Новости, 20.10.2021
Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов
Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:51
2021-10-20T18:51
2021-10-20T18:51
тамбовская область
экономика
продукты
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ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт".Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4%), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).Тамбовская свинина отправляется в страны Юго-Восточной Азии, мясо птицы - на Ближний Восток и Закавказье, в страны Азии.По информации регионального управления сельского хозяйства, Тамбовская область входит в топ-5 экспортеров мяса в России.Продукция агропромышленного комплекса экспортируется в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Тамбовской области, отметили в пресс-службе.
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экономика, продукты
ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт".
Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4%), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).
Тамбовская свинина отправляется в страны Юго-Восточной Азии
, мясо птицы - на Ближний Восток
и Закавказье
, в страны Азии
.
По информации регионального управления сельского хозяйства, Тамбовская область входит в топ-5 экспортеров мяса в России.
Продукция агропромышленного комплекса экспортируется в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Тамбовской области, отметили в пресс-службе.