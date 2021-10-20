Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20211020/myaso-1755466965.html
Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов
Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов - РИА Новости, 20.10.2021
Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов
Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:51
2021-10-20T18:51
тамбовская область
экономика
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744368123_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_45c688e4f56afbff004fcb0285946a44.jpg
ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт".Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4%), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).Тамбовская свинина отправляется в страны Юго-Восточной Азии, мясо птицы - на Ближний Восток и Закавказье, в страны Азии.По информации регионального управления сельского хозяйства, Тамбовская область входит в топ-5 экспортеров мяса в России.Продукция агропромышленного комплекса экспортируется в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Тамбовской области, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211015/apk-1754806969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744368123_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_702793ad24be4355e7dd775bdb62f936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, продукты
18:51 20.10.2021
 

Тамбовщина увеличила экспорт мяса на 45 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа мяса
Продажа мяса - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Тамбовская область по состоянию на 10 октября экспортировала почти 37 тысяч тонн мясной продукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт".
Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4%), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 19:28Тамбовская область
Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона
Тамбовская свинина отправляется в страны Юго-Восточной Азии, мясо птицы - на Ближний Восток и Закавказье, в страны Азии.
По информации регионального управления сельского хозяйства, Тамбовская область входит в топ-5 экспортеров мяса в России.
Продукция агропромышленного комплекса экспортируется в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Тамбовской области, отметили в пресс-службе.
 
Тамбовская областьЭкономикаПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок