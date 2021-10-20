https://ria.ru/20211020/myasnikov-1755437306.html

Популярная пищевая добавка оказалась крайне опасна

Мясников предупредил об опасности передозировки популярной добавкой - РИА Новости, 20.10.2021

Популярная пищевая добавка оказалась крайне опасна

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от чрезмерного употребления кальция. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:39

2021-10-20T16:39

2021-10-20T16:43

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от чрезмерного употребления кальция.По словам медика, этот элемент — неотъемлемая часть диеты при остеопорозе: и мужчинам, и женщинам с таким заболеванием рекомендуется ежедневно получать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D, который способствует его усваиванию в организме.При этом врач призвал избегать их передозировки."Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги", — предупредил он.Ранее Мясников рассказал об опасности ежедневного употребления супов, отметив, что эту "сильно соленую, жирную, достаточно калорийную субстанцию" нельзя назвать абсолютно полезной. Врач посоветовал не делать эти блюда обязательной составляющей обеда.

https://ria.ru/20211016/vitamin-1754835000.html

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2021

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общество, александр мясников (врач)