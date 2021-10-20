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Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца
Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца - РИА Новости, 25.10.2021
Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца
Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-20T14:00
2021-10-25T16:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводоканал
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.“Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверим до конца месяца. Сезонные проверки АО "Мосводоканал" и московские спасатели проводят дважды в год – осенью и весной. Гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер – идеально к нему подходить. Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в проверке участвуют около 100 специалистов Мосводоканала. Они устанавливают стендер на гидрант, расположенный в колодце, открывают вентиль и пускают воду.В комплексе уточнили, что на водоснабжение потребителей подобные работы не влияют.
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мосводоканал, москва, городское хозяйство москвы
14:00 20.10.2021 (обновлено: 16:23 25.10.2021)
 

Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
“Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверим до конца месяца. Сезонные проверки АО "Мосводоканал" и московские спасатели проводят дважды в год – осенью и весной. Гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер – идеально к нему подходить. Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в проверке участвуют около 100 специалистов Мосводоканала. Они устанавливают стендер на гидрант, расположенный в колодце, открывают вентиль и пускают воду.
В комплексе уточнили, что на водоснабжение потребителей подобные работы не влияют.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводоканалМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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