https://ria.ru/20211020/moskva-1756157423.html

Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца

Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца - РИА Новости, 25.10.2021

Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца

Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-20T14:00

2021-10-20T14:00

2021-10-25T16:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводоканал

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверят в Москве до конца месяца, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.“Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверим до конца месяца. Сезонные проверки АО "Мосводоканал" и московские спасатели проводят дважды в год – осенью и весной. Гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер – идеально к нему подходить. Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в проверке участвуют около 100 специалистов Мосводоканала. Они устанавливают стендер на гидрант, расположенный в колодце, открывают вентиль и пускают воду.В комплексе уточнили, что на водоснабжение потребителей подобные работы не влияют.

https://realty.ria.ru/20211018/gaz-1754731125.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводоканал, москва, городское хозяйство москвы