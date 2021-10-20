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Москвичам пообещали потепление
Москвичам пообещали потепление - РИА Новости, 20.10.2021
Москвичам пообещали потепление
Изменение погоды в Москве начинается к вечеру, ночью потеплеет на 4-5 градусов, днем в четверг в столице ожидается 12-14 градусов, а в пятницу по области будет... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:31
2021-10-20T13:44
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Изменение погоды в Москве начинается к вечеру, ночью потеплеет на 4-5 градусов, днем в четверг в столице ожидается 12-14 градусов, а в пятницу по области будет до 15 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд."В Москве, как и в центре Европейской России, очень быстрая смена погодного режима. Сейчас погода ясная, но холодная. Максимальная температура сейчас до 4 градусов. Ближе к вечеру появятся облака, перед теплым фронтом, который будет проходить через регион. Ночью прогнозируется обратных ход температуры. К утру температура вырастет до 8-9 градусов. Москва окажется в теплом секторе циклона. В четверг максимальная температура 12-14 градусов", - сказал Вильфанд.Между тем, атмосферное давление будет понижаться.По прогнозам синоптиков, вечером москвичей ждут мокрый снег с дождем, ночью тоже осадки и ветер.Как уточнил Вильфанд, температуры в ночь на пятницу 9-11 градусов. В пятницу будет небольшой дождь, облачно с прояснениями."Дневные температуры 12-14 градусов, до 15 градусов по области", - заключил Вильфанд.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/moskva-1755142969.html
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
13:31 20.10.2021 (обновлено: 13:44 20.10.2021)
 
Москвичам пообещали потепление

Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ждет потепление на десять градусов с четверга

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина кормит уток в парке "Красная Пресня" в Москве
Женщина кормит уток в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Изменение погоды в Москве начинается к вечеру, ночью потеплеет на 4-5 градусов, днем в четверг в столице ожидается 12-14 градусов, а в пятницу по области будет до 15 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.
"В Москве, как и в центре Европейской России, очень быстрая смена погодного режима. Сейчас погода ясная, но холодная. Максимальная температура сейчас до 4 градусов. Ближе к вечеру появятся облака, перед теплым фронтом, который будет проходить через регион. Ночью прогнозируется обратных ход температуры. К утру температура вырастет до 8-9 градусов. Москва окажется в теплом секторе циклона. В четверг максимальная температура 12-14 градусов", - сказал Вильфанд.
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Между тем, атмосферное давление будет понижаться.
"Редкий случай - повышение температуры на фоне понижения давления", - добавил Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, вечером москвичей ждут мокрый снег с дождем, ночью тоже осадки и ветер.
Как уточнил Вильфанд, температуры в ночь на пятницу 9-11 градусов. В пятницу будет небольшой дождь, облачно с прояснениями.
"Дневные температуры 12-14 градусов, до 15 градусов по области", - заключил Вильфанд.
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ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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