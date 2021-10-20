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В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины
В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины - РИА Новости, 20.10.2021
В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины
Правительство Москвы выделило 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:27
2021-10-20T10:27
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Москвы выделило 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило из городского бюджета 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Выделенные средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки коллективов специалистов, сформировавшихся в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и осуществляющих разработку высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансирование получат проекты продолжительностью от 1 года до 3 лет. Выделение средств планируется осуществлять ежегодно оператором проекта – Московским центром инновационных технологий в здравоохранении с участием Совета главных врачей при департаменте здравоохранения города Москвы. Также в планах Центра – оказание поддержки командам специалистов в патентовании разработок и их внедрении в медицинскую практику, размещении информации об инновациях в ведущих медицинских журналах."Целевое финансирование разработки и внедрения новых методов диагностики и лечения заболеваний будет способствовать повышению качества медицинской помощи москвичам, укреплению научного потенциала городских клиник и привлечению талантливых молодых специалистов в столичное здравоохранение", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, сергей собянин
10:27 20.10.2021
 
В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины

В Москве выделили миллиард рублей на поддержку разработок и инноваций в сфере медицины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Москвы выделило 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы выделило из городского бюджета 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Выделенные средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки коллективов специалистов, сформировавшихся в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и осуществляющих разработку высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что финансирование получат проекты продолжительностью от 1 года до 3 лет. Выделение средств планируется осуществлять ежегодно оператором проекта – Московским центром инновационных технологий в здравоохранении с участием Совета главных врачей при департаменте здравоохранения города Москвы. Также в планах Центра – оказание поддержки командам специалистов в патентовании разработок и их внедрении в медицинскую практику, размещении информации об инновациях в ведущих медицинских журналах.
"Целевое финансирование разработки и внедрения новых методов диагностики и лечения заболеваний будет способствовать повышению качества медицинской помощи москвичам, укреплению научного потенциала городских клиник и привлечению талантливых молодых специалистов в столичное здравоохранение", - дополняется в сообщении.
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