https://ria.ru/20211020/moskva-1755334826.html

В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины

В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины - РИА Новости, 20.10.2021

В Москве выделили средства на поддержку инноваций в сфере медицины

Правительство Москвы выделило 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:27

2021-10-20T10:27

2021-10-20T10:27

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Москвы выделило 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило из городского бюджета 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Выделенные средства будут направлены на осуществление финансовой поддержки коллективов специалистов, сформировавшихся в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и осуществляющих разработку высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансирование получат проекты продолжительностью от 1 года до 3 лет. Выделение средств планируется осуществлять ежегодно оператором проекта – Московским центром инновационных технологий в здравоохранении с участием Совета главных врачей при департаменте здравоохранения города Москвы. Также в планах Центра – оказание поддержки командам специалистов в патентовании разработок и их внедрении в медицинскую практику, размещении информации об инновациях в ведущих медицинских журналах."Целевое финансирование разработки и внедрения новых методов диагностики и лечения заболеваний будет способствовать повышению качества медицинской помощи москвичам, укреплению научного потенциала городских клиник и привлечению талантливых молодых специалистов в столичное здравоохранение", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210703/protez-1739727367.html

https://ria.ru/20211008/konferentsiya-1753691485.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин