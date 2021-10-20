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Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами
Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами - РИА Новости, 20.10.2021
Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет, сообщает в среду пресс-службу мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:20
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общество
москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет, сообщает в среду пресс-службу мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы увеличило срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что действующая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята в октябре 2019 года.Уточняется, что ранее программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств в течение одного года после постановки диагноза, теперь срок продлён до двух лет."Лекарства назначаются исключительно по медицинским показаниям. В 2021 году бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755125683.html
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общество, москва, сергей собянин
10:20 20.10.2021
 
Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами

Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет, сообщает в среду пресс-службу мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы увеличило срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что действующая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята в октябре 2019 года.
"В рамках этой программы современные эффективные лекарственные средства получают несколько групп пациентов. Страдающие мерцательной аритмией и/или имеющие высокий уровень холестерина в крови (страдающие гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний). Такие пациенты получают бесплатные лекарственные препараты пожизненно. Перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) или инфаркт миокарда, которым были выполнены шунтирование, стентирование (ангиопластика) или радиочастотная абляция. Основной риск в этой группе – повторный инсульт или инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты, препятствующие образованию тромбов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств в течение одного года после постановки диагноза, теперь срок продлён до двух лет.
"Лекарства назначаются исключительно по медицинским показаниям. В 2021 году бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности", - дополняется в сообщении.
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