https://ria.ru/20211020/moskva-1755333062.html

Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами

Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами - РИА Новости, 20.10.2021

Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет, сообщает в среду пресс-службу мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:20

2021-10-20T10:20

2021-10-20T10:20

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами до двух лет, сообщает в среду пресс-службу мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы увеличило срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что действующая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята в октябре 2019 года.Уточняется, что ранее программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств в течение одного года после постановки диагноза, теперь срок продлён до двух лет."Лекарства назначаются исключительно по медицинским показаниям. В 2021 году бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755125683.html

https://ria.ru/20201110/farmatsevtika-1583898040.html

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общество, москва, сергей собянин