https://ria.ru/20211020/moshenniki-1755448945.html

Мошенники лишили российского ученого квартиры

Профессор РГГУ лишился квартиры после разговора с телефонными мошенниками - РИА Новости, 20.10.2021

Мошенники лишили российского ученого квартиры

Философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников и в результате остался без квартиры и дачи. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката ученого Сергея РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:30

2021-10-20T17:30

2021-10-20T19:00

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников и в результате остался без квартиры и дачи. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката ученого Сергея Худякова.По словам юриста, в августе профессору позвонили якобы из Центробанка и сообщили о мошеннических действиях с его счетами. Злоумышленник заверил, что ситуация находится под контролем, и попросил для поимки "преступников" снять все деньги и перевести их на другой счет. Кроме того, Яковенко уговорили оформить кредит в банке и проделать те же действия с переводом. Ему строго запретили рассказывать кому-либо о звонках, поскольку это могло сорвать "спецоперацию".На этом мошенники не успокоились. Позже они заявили профессору, что на его квартиру якобы покушаются недобросовестные риелторы, и призвали "подыграть" им, подписав все документы. Затем ученый отдал вырученные деньги "сотрудникам полиции", которые, по легенде, расследовали дело об этих "специалистах по недвижимости". Тогда злоумышленники перестали выходить на связь.Впоследствии объявился покупатель квартиры, который в грубой форме посоветовал ученому покинуть жилплощадь вместе с несовершеннолетним ребенком, чтобы избежать принудительного выселения. "Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня", — рассказал Яковенко в комментарии для РБК,Четырнадцатого октября профессор написал заявления в полицию и прокуратуру.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/tolyatti-1755441749.html

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общество, российский государственный гуманитарный университет, россия