https://ria.ru/20211020/moshenniki-1755307507.html

Насколько опасно сказать "да" незнакомцу по телефону

Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам - РИА Новости, 20.10.2021

Насколько опасно сказать "да" незнакомцу по телефону

Если вы сказали "да" телефонным мошенникам, то это ещё не повод для паники, хотя обращение в банк и смена паролей доступа к счетам будет не лишней, рассказал... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:19

2021-10-20T04:19

2021-10-20T04:19

общество

россия

пароль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Если вы сказали "да" телефонным мошенникам, то это ещё не повод для паники, хотя обращение в банк и смена паролей доступа к счетам будет не лишней, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Действительно беспокоиться нужно тогда, когда потерпевший успел совершить какое-то действие по указаниям мошенников, например, сказать секретный трехзначный код или перевести деньги. Однако, даже в этом случае остается шанс вернуть деньги, если обратиться в банк, где находится указанный мошенниками счёт, отмечает Соловьев.Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит соблюдать ряд простых правил, а именно внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, не спешить, не верить никому на слово, не искать легкой наживы, а также при первых подозрениях менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию, советует эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/moshenniki-1753609882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, пароль