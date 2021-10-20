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Насколько опасно сказать "да" незнакомцу по телефону
Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам - РИА Новости, 20.10.2021
Насколько опасно сказать "да" незнакомцу по телефону
Если вы сказали "да" телефонным мошенникам, то это ещё не повод для паники, хотя обращение в банк и смена паролей доступа к счетам будет не лишней, рассказал... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:19
2021-10-20T04:19
2021-10-20T04:19
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Если вы сказали "да" телефонным мошенникам, то это ещё не повод для паники, хотя обращение в банк и смена паролей доступа к счетам будет не лишней, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Действительно беспокоиться нужно тогда, когда потерпевший успел совершить какое-то действие по указаниям мошенников, например, сказать секретный трехзначный код или перевести деньги. Однако, даже в этом случае остается шанс вернуть деньги, если обратиться в банк, где находится указанный мошенниками счёт, отмечает Соловьев.Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит соблюдать ряд простых правил, а именно внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, не спешить, не верить никому на слово, не искать легкой наживы, а также при первых подозрениях менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию, советует эксперт.
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общество, россия, пароль
Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
Юрист Соловьев посоветовал не паниковать, если вы сказали "да" телефонным мошенникам
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Если вы сказали "да" телефонным мошенникам
, то это ещё не повод для паники, хотя обращение в банк и смена паролей доступа к счетам будет не лишней, рассказал агентству "Прайм"
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Действительно беспокоиться нужно тогда, когда потерпевший успел совершить какое-то действие по указаниям мошенников, например, сказать секретный трехзначный код или перевести деньги. Однако, даже в этом случае остается шанс вернуть деньги, если обратиться в банк, где находится указанный мошенниками счёт, отмечает Соловьев.
Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит соблюдать ряд простых правил, а именно внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, не спешить, не верить никому на слово, не искать легкой наживы, а также при первых подозрениях менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию, советует эксперт.