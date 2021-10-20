https://ria.ru/20211020/mordoviya-1755472452.html

В Мордовии нерабочие дни начнутся с 30 октября

В Мордовии нерабочие дни начнутся с 30 октября - РИА Новости, 20.10.2021

В Мордовии нерабочие дни начнутся с 30 октября

Мордовия, названная вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в числе регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19, не будет вводить выходные дни с 23... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:22

2021-10-20T19:22

2021-10-20T20:10

распространение коронавируса

республика мордовия

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артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Мордовия, названная вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в числе регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19, не будет вводить выходные дни с 23 октября, а уйдет на "каникулы" вместе со всей Россией с 30 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что наиболее критическая ситуация с заболевшими СOVID-19 фиксируется в нескольких регионах, в том числе в Мордовии. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября."Период нерабочих дней в Мордовии начнется вместе со всей страной - с 30 октября. Эти дни мы постараемся использовать с максимальной пользой, чтобы разорвать цепочку заражений", - заявил глава Мордовии Артем Здунов, которого цитируют в пресс-службе.В частности, планируется активизировать работу по вакцинированию. "За последнюю неделю темп вакцинации у нас уже увеличился в 2,5 раза, она обязательна для работников тех сфер, где приходится много контактировать с людьми. На оперштабе мы уже рекомендовали работодателям отправить беременных сотрудниц и работников возрастом 65+ на удаленный режим. С 15 октября на территории республики действует система QR-кодов, подтверждающих факт прививки или перенесенного заболевания, для прохода в организации общественного питания, бытовых услуг, культуры и спорта. Планируем расширить этот перечень", - сказал глава Мордовии.Он также анонсировал введение в ближайшее время дополнительных ограничительных мер – в частности, по запрету на посещение торговых центров несовершеннолетними – до 18 лет и переводу на дистанционный режим работы всех граждан возрастной категории 60+, не прошедших вакцинацию.Здунов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Мордовии "напряженной". "Последние две недели фиксируем в среднем 120-125 новых случаев заражения в сутки, ежедневная госпитализация – порядка 200 человек, в том числе – больные с пневмониями и клиническими проявлениями COVID-19. 18 больниц республики работают в режиме "ковидных" госпиталей. Развернуто 2780 коек – это максимальное количество за всё время пандемии. На лечении более 2500 пациентов. Безусловной госпитализации у нас подлежат лица пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, беременные. Мы развернули максимально возможное количество коек, чтобы оказать полную медицинскую помощь", - подчеркнул глава республики.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Мордовии выявлено 30 155 случаев заражения коронавирусом (126 – за последние сутки), 25 471 человек выздоровели, 648 пациентов скончались.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

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