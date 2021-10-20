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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211020/monety-1755232752.html
ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с персонажами "Маши и Медведя"
ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с персонажами "Маши и Медведя" - РИА Новости, 20.10.2021
ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с персонажами "Маши и Медведя"
Банк России во вторник, 19 октября, выпускает в обращение памятные монеты номиналом три и 25 рублей, с персонажами мультсериала "Маша и Медведь", сообщается на... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:47
2021-10-20T06:47
культура
центральный банк рф (цб рф)
маша и медведь
новости культуры
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России во вторник, 19 октября, выпускает в обращение памятные монеты номиналом три и 25 рублей, с персонажами мультсериала "Маша и Медведь", сообщается на сайте ЦБ.Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, монета изготовлена качеством "пруф", тиражом семь тысяч штук.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Маша и Медведь" на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя, вверху имеется выполненная в цвете надпись: "Маша и Медведь".Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 миллиметров, а на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска. На оборотной стороне монеты "Маша и Медведь" также изображены герои мультфильма, вверху - надпись: "Маша и Медведь".Тираж монет номиналом 25 рублей - 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием - 150 тысяч штук. Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории России, отмечается в сообщении.
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центральный банк рф (цб рф), маша и медведь, новости культуры
06:47 20.10.2021
 
ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с персонажами "Маши и Медведя"

ЦБ России выпускает в обращение памятные монеты с персонажами "Маши и Медведя"

© Фото : ЦБ РФПамятная монета "Маша и Медведь" серии "Российская (советская) мультипликация"
Памятная монета Маша и Медведь серии Российская (советская) мультипликация - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : ЦБ РФ
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России во вторник, 19 октября, выпускает в обращение памятные монеты номиналом три и 25 рублей, с персонажами мультсериала "Маша и Медведь", сообщается на сайте ЦБ.
Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, монета изготовлена качеством "пруф", тиражом семь тысяч штук.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Маша и Медведь" на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя, вверху имеется выполненная в цвете надпись: "Маша и Медведь".
Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 миллиметров, а на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска. На оборотной стороне монеты "Маша и Медведь" также изображены герои мультфильма, вверху - надпись: "Маша и Медведь".
Тираж монет номиналом 25 рублей - 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием - 150 тысяч штук. Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории России, отмечается в сообщении.
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