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https://ria.ru/20211020/mezentsev-1755474958.html
Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны
Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны - РИА Новости, 20.10.2021
Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны
Значимым примером успешности сотрудничества России и Беларуси является скоординированная работа министерств обороны двух стран, и Постоянный комитет Союзного... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:39
2021-10-20T19:39
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Значимым примером успешности сотрудничества России и Беларуси является скоординированная работа министерств обороны двух стран, и Постоянный комитет Союзного государства готов содействовать их взаимодействию по совершенствованию военной инфраструктуры двух стран, заявил в среду на совместной коллегии ведомств госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Госсекретарь подчеркнул важность проведения совместных мероприятий в целях укрепления боеспособности вооруженных сил."Сегодня Сергей Шойгу дал очень комплексный емкий анализ, характеризующий военно-политическую обстановку на европейском континенте, и было справедливо сказано, что тенденции давления на Россию, в том числе, со стороны НАТО, к сожалению, нарастают. Такая же ситуация происходит и в отношении Республики Беларусь. В этой связи увеличение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, создание трех учебно-боевых центров по подготовке военнослужащих, программа стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы, а также расширение военно-технического сотрудничества подтверждают особую значимость нашего взаимодействия в сфере обороны – на принципах равенства и взаимоуважения", - отметил госсекретарь.По его словам, именно такое взаимодействие является гарантией защиты границ Союзного государства."В текущем году министерствами обороны как госзаказчиками завершается реализация двух программ Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры и развитию системы технического прикрытия железных дорог – общим объемом около 3,5 миллиардов российских рублей. Министерствами также организована разработка концепции новой программы по тому же направлению, на финансирование которой в 2023-2026 годах будут выделены значительные средства союзного бюджета. Постоянный Комитет, безусловно, поддерживает такую работу и готов оказать возможную поддержку в ходе согласования документов", - заверил Мезенцев.
https://ria.ru/20211014/kultura-1754592824.html
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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
19:39 20.10.2021
 

Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Значимым примером успешности сотрудничества России и Беларуси является скоординированная работа министерств обороны двух стран, и Постоянный комитет Союзного государства готов содействовать их взаимодействию по совершенствованию военной инфраструктуры двух стран, заявил в среду на совместной коллегии ведомств госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Госсекретарь подчеркнул важность проведения совместных мероприятий в целях укрепления боеспособности вооруженных сил.
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"Сегодня Сергей Шойгу дал очень комплексный емкий анализ, характеризующий военно-политическую обстановку на европейском континенте, и было справедливо сказано, что тенденции давления на Россию, в том числе, со стороны НАТО, к сожалению, нарастают. Такая же ситуация происходит и в отношении Республики Беларусь. В этой связи увеличение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, создание трех учебно-боевых центров по подготовке военнослужащих, программа стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы, а также расширение военно-технического сотрудничества подтверждают особую значимость нашего взаимодействия в сфере обороны – на принципах равенства и взаимоуважения", - отметил госсекретарь.
По его словам, именно такое взаимодействие является гарантией защиты границ Союзного государства.
"В текущем году министерствами обороны как госзаказчиками завершается реализация двух программ Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры и развитию системы технического прикрытия железных дорог – общим объемом около 3,5 миллиардов российских рублей. Министерствами также организована разработка концепции новой программы по тому же направлению, на финансирование которой в 2023-2026 годах будут выделены значительные средства союзного бюджета. Постоянный Комитет, безусловно, поддерживает такую работу и готов оказать возможную поддержку в ходе согласования документов", - заверил Мезенцев.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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