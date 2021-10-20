https://ria.ru/20211020/mezentsev-1755474958.html

Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны

Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны - РИА Новости, 20.10.2021

Мезенцев: гарантия защиты союзных границ – взаимодействие в сфере обороны

Значимым примером успешности сотрудничества России и Беларуси является скоординированная работа министерств обороны двух стран, и Постоянный комитет Союзного... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:39

2021-10-20T19:39

2021-10-20T19:39

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Значимым примером успешности сотрудничества России и Беларуси является скоординированная работа министерств обороны двух стран, и Постоянный комитет Союзного государства готов содействовать их взаимодействию по совершенствованию военной инфраструктуры двух стран, заявил в среду на совместной коллегии ведомств госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Госсекретарь подчеркнул важность проведения совместных мероприятий в целях укрепления боеспособности вооруженных сил."Сегодня Сергей Шойгу дал очень комплексный емкий анализ, характеризующий военно-политическую обстановку на европейском континенте, и было справедливо сказано, что тенденции давления на Россию, в том числе, со стороны НАТО, к сожалению, нарастают. Такая же ситуация происходит и в отношении Республики Беларусь. В этой связи увеличение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, создание трех учебно-боевых центров по подготовке военнослужащих, программа стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы, а также расширение военно-технического сотрудничества подтверждают особую значимость нашего взаимодействия в сфере обороны – на принципах равенства и взаимоуважения", - отметил госсекретарь.По его словам, именно такое взаимодействие является гарантией защиты границ Союзного государства."В текущем году министерствами обороны как госзаказчиками завершается реализация двух программ Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры и развитию системы технического прикрытия железных дорог – общим объемом около 3,5 миллиардов российских рублей. Министерствами также организована разработка концепции новой программы по тому же направлению, на финансирование которой в 2023-2026 годах будут выделены значительные средства союзного бюджета. Постоянный Комитет, безусловно, поддерживает такую работу и готов оказать возможную поддержку в ходе согласования документов", - заверил Мезенцев.

https://ria.ru/20211014/kultura-1754592824.html

https://ria.ru/20211020/mezentsev-1755460285.html

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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия