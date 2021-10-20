https://ria.ru/20211020/mezentsev-1755460285.html

Мезенцев: внешняя политика РФ и РБ – ключевой фактор совместного развития

Мезенцев: внешняя политика РФ и РБ – ключевой фактор совместного развития - РИА Новости, 20.10.2021

Мезенцев: внешняя политика РФ и РБ – ключевой фактор совместного развития

Проведение согласованной внешней политики России и Беларуси является одним из главных и наиболее успешных направлений деятельности в формате Союзного... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:18

2021-10-20T18:18

2021-10-20T18:18

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

михаил мишустин

европарламент

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Проведение согласованной внешней политики России и Беларуси является одним из главных и наиболее успешных направлений деятельности в формате Союзного государства, заявил в среду на совместной коллегии министерств обороны двух стран госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Современная внешнеполитическая обстановка все более характеризуется стремлением западных партнеров к упрощенчеству, примитивизации, если не маргинализации диалога. Беспрецедентное санкционное давление на Республику Беларусь и Россию это только подтверждает. Стремление западных идеологов негативно влиять на межгосударственные отношения Москвы и Минска, использование при этом надуманных политических поводов, откровенно враждебные шаги в отношении России и Беларуси, принятие Европарламентом 7 октября резолюции, осуждающей союзную интеграцию как фактор, угрожающий развитию ЕС, - пример прямого вмешательства в дела независимых и суверенных государств. В этих условиях одним из главных и наиболее успешных направлений деятельности в формате Союзного государства является проведение согласованной внешней политики России и Беларуси", - убежден Мезенцев.По его словам, опыт Союзного государства показывает, что путь к масштабной интеграции – это, прежде всего, создание единого экономического, оборонного, гуманитарного, научно-технологического пространства."Это важнейший алгоритм совместного развития. При этом Беларусь и Россия неизменно сохраняют свой суверенитет и независимость и остаются полноправными членами международного сообщества. Именно такой подход был заложен при разработке 28 программ Союзного государства. Такая работа проводилась при прямом поручении президентов России и Беларуси правительствами, а также заинтересованными республиканскими и федеральными ведомствами", - подчеркнул госсекретарь.Он напомнил, что 10 сентября в Минске Советом министров Союзного государства под председательством Михаила Мишустина эти программы были одобрены, что определило единую политику по ключевым направлениям экономического развития и, в целом, позволит "во многом объединить потенциалы стран в пользу большей совместной конкурентоспособности Беларуси и России как членов Союзного государства".Мезенцев также сообщил, что в скором времени ожидается проведение заседания Высшего Госсовета Союзного государства, на котором президенты России и Беларуси, как ожидается, утвердят союзные программы и одобрят военную доктрину двух государств.

https://ria.ru/20211014/kultura-1754592824.html

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белоруссия, дмитрий мезенцев, михаил мишустин, европарламент, россия