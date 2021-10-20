https://ria.ru/20211020/mery-1755363949.html

Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей

Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей - РИА Новости, 20.10.2021

Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей

Новые ограничения из-за коронавируса затронут около 2,5 миллиона человек, сообщает столичный оперативный штаб. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:06

2021-10-20T12:06

2021-10-20T14:06

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_65bc436ab61080ac324e2c7e84bc1246.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новые ограничения из-за коронавируса затронут около 2,5 миллиона человек, сообщает столичный оперативный штаб.Ранее мэр Сергей Собянин принял решение, что жители города старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями должны находиться на домашнем режиме с 25 октября до 25 февраля. Работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.Оперштаб напомнил, что меры не касаются вакцинированных и переболевших. Отмечается, что из трех миллионов московских пенсионеров 135 тысяч перенесли COVID-19 за последние полгода, а один миллион пенсионеров сделали прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии