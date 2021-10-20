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Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей
Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей - РИА Новости, 20.10.2021
Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей
Новые ограничения из-за коронавируса затронут около 2,5 миллиона человек, сообщает столичный оперативный штаб. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:06
2021-10-20T12:06
2021-10-20T14:06
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новые ограничения из-за коронавируса затронут около 2,5 миллиона человек, сообщает столичный оперативный штаб.Ранее мэр Сергей Собянин принял решение, что жители города старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями должны находиться на домашнем режиме с 25 октября до 25 февраля. Работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.Оперштаб напомнил, что меры не касаются вакцинированных и переболевших. Отмечается, что из трех миллионов московских пенсионеров 135 тысяч перенесли COVID-19 за последние полгода, а один миллион пенсионеров сделали прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:06 20.10.2021 (обновлено: 14:06 20.10.2021)
Новые меры по коронавирусу затронут почти 1,9 миллиона москвичей
Новые меры по коронавирусу, введенные Собяниным, затронут почти 2,5 миллиона москвичей