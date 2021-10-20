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Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука
Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука - РИА Новости, 20.10.2021
Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука
Киевский апелляционный суд в среду начнет рассмотрение апелляции офиса генерального прокуратура на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:30
2021-10-20T09:30
в мире
украина
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начнет рассмотрение апелляции офиса генерального прокуратура на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы суда Татьяна Геведзе.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию."Суд приступит к рассмотрению апелляции в 11.35 (совпадает с мск)", - сказала Геведзе.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html
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в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
09:30 20.10.2021
 
Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

Суд в Киеве рассмотрит апелляцию офиса генпрокурора на домашний арест Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начнет рассмотрение апелляции офиса генерального прокуратура на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы суда Татьяна Геведзе.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
"Суд приступит к рассмотрению апелляции в 11.35 (совпадает с мск)", - сказала Геведзе.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:48
Спикер Рады назвал условие обмена Медведчука
 
В миреУкраинаКиевВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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