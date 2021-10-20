https://ria.ru/20211020/medvedchuk-1755325197.html

Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука - РИА Новости, 20.10.2021

Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд в среду начнет рассмотрение апелляции офиса генерального прокуратура на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:30

2021-10-20T09:30

2021-10-20T09:30

в мире

украина

киев

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_0:129:3290:1979_1920x0_80_0_0_02765df8e3e8432f2043e79b70f31199.jpg

КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начнет рассмотрение апелляции офиса генерального прокуратура на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы суда Татьяна Геведзе.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию."Суд приступит к рассмотрению апелляции в 11.35 (совпадает с мск)", - сказала Геведзе.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь