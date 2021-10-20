Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука
Суд в Киеве рассмотрит апелляцию офиса генпрокурора на домашний арест Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в среду начнет рассмотрение апелляции офиса генерального прокуратура на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы суда Татьяна Геведзе.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
"Суд приступит к рассмотрению апелляции в 11.35 (совпадает с мск)", - сказала Геведзе.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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