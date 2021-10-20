https://ria.ru/20211020/medotvod-1755498219.html
Смоленские власти разрешили посещать ТЦ при медотводе от вакцинации
Смоленские власти разрешили посещать ТЦ при медотводе от вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021
Смоленские власти разрешили посещать ТЦ при медотводе от вакцинации
Власти Смоленской области, которые ввели QR-коды из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, разрешили при посещении торговых центров предъявлять и справки о... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:48
2021-10-20T23:48
2021-10-20T23:48
распространение коронавируса
смоленская область
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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БРЯНСК, 20 окт – РИА Новости. Власти Смоленской области, которые ввели QR-коды из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, разрешили при посещении торговых центров предъявлять и справки о медицинском отводе от прививки против COVID-19, следует из сообщения администрации региона.В Смоленской области QR-коды для посетителей ТЦ были введены постановлением губернатора. В документе было указано, что с 13 октября требовать QR-коды начнут в торговых центрах, а с 25 октября это требование распространится на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций общественного питания (при количестве посадочных мест 50 и более). Исключение сделано лишь для детей до 18 лет.Новая редакция документа расширяет список документов: войти можно с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании, свежим ПЦР-тестом или справкой о медицинском отводе от вакцинации."Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны обеспечить входной контроль наличия вышеперечисленных документов у граждан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211020/vaktsiantsiya-1755485930.html
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смоленская область, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
Смоленские власти разрешили посещать ТЦ при медотводе от вакцинации
Власти Смоленской области разрешили посещать ТЦ при медотводе от прививки против COVID-19