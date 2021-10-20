https://ria.ru/20211020/medoborudovanie-1755323789.html

Правительство выделило средства на медоборудование для Псковской области

Правительство выделило средства на медоборудование для Псковской области - РИА Новости, 20.10.2021

Правительство выделило средства на медоборудование для Псковской области

Правительство РФ выделило почти полмиллиарда рублей на закупку медицинского оборудования для больниц Псковской области, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:22

2021-10-20T09:22

2021-10-20T09:22

общество

псковская область

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило почти полмиллиарда рублей на закупку медицинского оборудования для больниц Псковской области, сообщает пресс-служба кабмина."На закупку специализированной аппаратуры и медизделий для медицинских учреждений Псковской области будет выделено почти полмиллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что оборудование получат более 20 больниц, диспансеров, госпиталей и стоматологических поликлиник. Среди них Псковская городская больница, детская областная клиническая больница, областной клинический онкодиспансер, Псковский перинатальный центр и целый ряд учреждений районного значения."Средства пойдут как на приобретение сложной аппаратуры – цифровых рентгенографов, систем ультразвуковой визуализации, реанимационных комплексов для новорождённых, так и более простой, например, тренажёров для восстановления пациентов, эндоскопов, дезинфицирующих машин", - уточняется в сообщении.Добавляется, что также будут закуплены готовые рабочие места для врачей-оториноларингологов и офтальмологов.

https://ria.ru/20211008/oborudovanie-1753682892.html

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742851001.html

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общество, псковская область, михаил мишустин, здоровье - общество, россия