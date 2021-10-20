https://ria.ru/20211020/lvov-1755441501.html
На Украине забили до смерти ветерана войны в Донбассе
На западе Украины до смерти избили участника войны в Донбассе - РИА Новости, 20.10.2021
На Украине забили до смерти ветерана войны в Донбассе
В одном из сел Золочевского района Львовской области до смерти избили 50-летнего ветерана войны в Донбассе, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:00
2021-10-20T17:00
2021-10-20T17:23
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В одном из сел Золочевского района Львовской области до смерти избили 50-летнего ветерана войны в Донбассе, сообщила прокуратура региона.Конфликт произошел во время распития алкоголя. Двадцатипятилетний сосед бывшего украинского военнослужащего нанес ему множественные удары по голове и грудной клетке. Мужчина скончался на следующий день от полученных травм.Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Нападавшему грозит до десяти лет заключения. Подозреваемого задержали, суд отправил его под арест.
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в мире, украина, львовская область, донбасс
17:00 20.10.2021 (обновлено: 17:23 20.10.2021)
На западе Украины до смерти избили участника войны в Донбассе
Под Львовом избили до смерти участника войны в Донбассе