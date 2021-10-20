https://ria.ru/20211020/liviya-1755345908.html

Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов

Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов - РИА Новости, 20.10.2021

Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов

Впервые с 2011 года иностранные туристы прибыли в Ливию, сообщило министерство туризма и традиционных ремесел государства. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:47

2021-10-20T12:47

2021-10-20T12:47

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Впервые с 2011 года иностранные туристы прибыли в Ливию, сообщило министерство туризма и традиционных ремесел государства.Согласно заявлению ведомства, сто путешественников из европейских стран с 19 октября начали 12-дневный тур с посещения города Гадамес. В программе также запланирована поездка в пустыню, другие ливийские города, в том числе Триполи, и знакомство с местными коллективами народного творчества."Визит группы гостей — результат усилий министерства туризма и традиционных ремесел, направленных на восстановление отрасли и изменение стереотипов о стране", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.Как отметил Али аль-Куба, глава турфирмы, которая совместно с чиновниками организовывала поездку европейцев, подготовка визита заняла четыре месяца и это были "марафонские усилия". По его словам, в декабре ожидаются новые группы зарубежных путешественников.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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