https://ria.ru/20211020/liviya-1755345908.html
Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов
Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов - РИА Новости, 20.10.2021
Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов
Впервые с 2011 года иностранные туристы прибыли в Ливию, сообщило министерство туризма и традиционных ремесел государства. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:47
2021-10-20T12:47
2021-10-20T12:47
туризм
ливия
триполи
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16673/46/166734624_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e1b58e908ef4e97881147ad469d8d3af.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Впервые с 2011 года иностранные туристы прибыли в Ливию, сообщило министерство туризма и традиционных ремесел государства.Согласно заявлению ведомства, сто путешественников из европейских стран с 19 октября начали 12-дневный тур с посещения города Гадамес. В программе также запланирована поездка в пустыню, другие ливийские города, в том числе Триполи, и знакомство с местными коллективами народного творчества."Визит группы гостей — результат усилий министерства туризма и традиционных ремесел, направленных на восстановление отрасли и изменение стереотипов о стране", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.Как отметил Али аль-Куба, глава турфирмы, которая совместно с чиновниками организовывала поездку европейцев, подготовка визита заняла четыре месяца и это были "марафонские усилия". По его словам, в декабре ожидаются новые группы зарубежных путешественников.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
ливия
триполи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16673/46/166734624_353:0:2465:1584_1920x0_80_0_0_12745fca363bbc3a129bcc4d2a09eb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, триполи, новости - туризм, туризм
Ливия впервые за десять лет открыла границы для иностранных туристов
Европейские туристы впервые за десять лет прибыли в Ливию и посетят несколько городов
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Впервые с 2011 года иностранные туристы прибыли в Ливию, сообщило министерство туризма и традиционных ремесел государства.
Согласно заявлению ведомства, сто путешественников из европейских стран с 19 октября начали 12-дневный тур с посещения города Гадамес. В программе также запланирована поездка в пустыню, другие ливийские города, в том числе Триполи, и знакомство с местными коллективами народного творчества.
"Визит группы гостей — результат усилий министерства туризма и традиционных ремесел, направленных на восстановление отрасли и изменение стереотипов о стране", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.
Как отметил Али аль-Куба, глава турфирмы, которая совместно с чиновниками организовывала поездку европейцев, подготовка визита заняла четыре месяца и это были "марафонские усилия". По его словам, в декабре ожидаются новые группы зарубежных путешественников.