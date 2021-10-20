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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211020/lishniy-1755336607.html
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо?
2021-10-20T12:00
2021-10-20T12:35
правда тела
общество
подкаст
коронавирус covid-19
сергей малоземов
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"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо?
audio/mpeg
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо?
audio/mpeg
Стоит ли людям с ожирением бояться прививаться? Почему людям с лишним весом лучше настаивать на госпитализации, если есть выбор, где лечиться? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:12 Является ли лишний вес дополнительным фактором риска при COVID03:52 “Если человек на ИВЛ, его в течение дня нужно переворачивать, а с крупными людьми это сложно делать”06:20 “Коронавирусную инфекцию надо бы считать системным заболеванием сосудов”07:30 Прививки и лишний вес09:41 “Людям с лишним весом лучше перебдеть и настоять на госпитализации”11:00 Угроза COVID как дополнительная мотивация снижать весПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, подкаст, коронавирус covid-19, сергей малоземов, аудио
12:00 20.10.2021 (обновлено: 12:35 20.10.2021)
 

"Правда тела". Лишний вес и COVID-19

Правда тела
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо?
Стоит ли людям с ожирением бояться прививаться? Почему людям с лишним весом лучше настаивать на госпитализации, если есть выбор, где лечиться? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.
01:12 Является ли лишний вес дополнительным фактором риска при COVID
03:52 “Если человек на ИВЛ, его в течение дня нужно переворачивать, а с крупными людьми это сложно делать”
06:20 “Коронавирусную инфекцию надо бы считать системным заболеванием сосудов”
07:30 Прививки и лишний вес
09:41 “Людям с лишним весом лучше перебдеть и настоять на госпитализации”
11:00 Угроза COVID как дополнительная мотивация снижать вес
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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________
Редактор Наталия Шашина
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Правда телаОбществоПодкастКоронавирус COVID-19Сергей Малоземов
 
 
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