https://ria.ru/20211020/lishniy-1755336607.html

"Правда тела". Лишний вес и COVID-19

"Правда тела". Лишний вес и COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

"Правда тела". Лишний вес и COVID-19

Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо?

2021-10-20T12:00

2021-10-20T12:00

2021-10-20T12:35

правда тела

общество

подкаст

коронавирус covid-19

сергей малоземов

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"Правда тела". Лишний вес и COVID-19 Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо? audio/mpeg

"Правда тела". Лишний вес и COVID-19 Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо? audio/mpeg

Стоит ли людям с ожирением бояться прививаться? Почему людям с лишним весом лучше настаивать на госпитализации, если есть выбор, где лечиться? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:12 Является ли лишний вес дополнительным фактором риска при COVID03:52 “Если человек на ИВЛ, его в течение дня нужно переворачивать, а с крупными людьми это сложно делать”06:20 “Коронавирусную инфекцию надо бы считать системным заболеванием сосудов”07:30 Прививки и лишний вес09:41 “Людям с лишним весом лучше перебдеть и настоять на госпитализации”11:00 Угроза COVID как дополнительная мотивация снижать весПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, подкаст, коронавирус covid-19, сергей малоземов, аудио