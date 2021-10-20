https://ria.ru/20211020/kuzbass-1755427146.html
В Кузбассе студентов старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19
В Кузбассе студентов старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
В Кузбассе студентов старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19
Студентов старше 18 лет в Кузбассе включили в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, следует из постановления главного... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:00
2021-10-20T16:00
2021-10-20T16:51
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 20 окт - РИА Новости. Студентов старше 18 лет в Кузбассе включили в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Кемеровской области."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции… следующим категориям (группам) граждан в соответствии с Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", – говорится в постановлении.Уточняется, что первую прививку или однокомпонентную вакцину необходимо сделать до 25 ноября текущего года, второй компонентом вакцины необходимо привиться до 25 декабря 2021 года не менее 80% от общей численности.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, кемеровская область, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
16:00 20.10.2021 (обновлено: 16:51 20.10.2021)
В Кузбассе студентов старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19
Студентов старше 18 лет включили в перечень обязательной вакцинации в Кемеровской области