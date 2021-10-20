https://ria.ru/20211020/kuzbass-1755323998.html
В Кузбассе восемь вагонов с углем сошли с рельсов
В Кузбассе восемь вагонов с углем сошли с рельсов - РИА Новости, 20.10.2021
В Кузбассе восемь вагонов с углем сошли с рельсов
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на железнодорожных путях необщего пользования в Прокопьевском районе Кемеровской области, по данному факту проводится... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:22
2021-10-20T09:22
2021-10-20T09:22
происшествия
кемеровская область
прокопьевский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 20 окт - РИА Новости. Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на железнодорожных путях необщего пользования в Прокопьевском районе Кемеровской области, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с произошедшим 20.10.2021 на территории Прокопьевского района Кемеровской области – Кузбасса сходом 8-ми вагонов с углем с рельсов на путях необщего пользования ООО "Шахтоуправление "Майское", – говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия выехали работники Новокузнецкой транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20211005/poezd-1753220348.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, прокопьевский район, западно-сибирская транспортная прокуратура
В Кузбассе восемь вагонов с углем сошли с рельсов
В Кузбассе восемь вагонов с углем сошли с рельсов, прокуратура проводит проверку