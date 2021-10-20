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Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек - РИА Новости, 20.10.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,79 копейки, до 82,6162 рубля, курс доллара - вырос на 8,81 копейки, до 71,0555... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:24
2021-10-20T14:24
2021-10-20T14:24
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,79 копейки, до 82,6162 рубля, курс доллара - вырос на 8,81 копейки, до 71,0555 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,79 копейки, составив 76,2578 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек, до 82,62 рубля