https://ria.ru/20211020/kuban-1755345173.html
Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео
Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео - РИА Новости, 20.10.2021
Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео
Выбросы грязевого вулкана Шуго, видео с которыми попало в соцсети, происходят периодически и являются уже привычным явлением для местных жителей, сообщила РИА... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:03
2021-10-20T11:03
2021-10-20T11:03
общество
вулкан
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Выбросы грязевого вулкана Шуго, видео с которыми попало в соцсети, происходят периодически и являются уже привычным явлением для местных жителей, сообщила РИА Новости глава Варениковского сельского поселения Кубани Ирина Бакринева.В среду утром в местных интернет-ресурсах появилось видео, на котором в поле видны выбросы грязевого вулкана.Сначала видно, как на поле сквозь почву пробиваются газы, а затем куски земли взлетают вверх на несколько метров. В комментариях поясняется, что речь идет о вулкане Шуго в районе кубанской станицы Варениковской."Это в районе метра, но я бы не назвала это извержением… Когда-то, говорят, что в лабораторию подавали эту грязь, но что-то там не прошло", - рассказала агентству Бакринева.
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общество, вулкан, краснодарский край
Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео
Выбросы грязевого вулкана Шуго, ставшие привычными для жителей Кубани, попали на видео
КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости.
Выбросы грязевого вулкана
Шуго, видео с которыми попало в соцсети, происходят периодически и являются уже привычным явлением для местных жителей, сообщила РИА Новости глава Варениковского сельского поселения Кубани Ирина Бакринева.
В среду утром в местных интернет-ресурсах появилось видео, на котором в поле видны выбросы грязевого вулкана.
Сначала видно, как на поле сквозь почву пробиваются газы, а затем куски земли взлетают вверх на несколько метров. В комментариях поясняется, что речь идет о вулкане Шуго в районе кубанской станицы Варениковской.
"Это в районе метра, но я бы не назвала это извержением… Когда-то, говорят, что в лабораторию подавали эту грязь, но что-то там не прошло", - рассказала агентству Бакринева.