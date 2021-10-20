https://ria.ru/20211020/kuban-1755345173.html

Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео

Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео - РИА Новости, 20.10.2021

Выбросы грязевого вулкана Шуго на Кубани попали на видео

Выбросы грязевого вулкана Шуго, видео с которыми попало в соцсети, происходят периодически и являются уже привычным явлением для местных жителей, сообщила РИА... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:03

2021-10-20T11:03

2021-10-20T11:03

общество

вулкан

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Выбросы грязевого вулкана Шуго, видео с которыми попало в соцсети, происходят периодически и являются уже привычным явлением для местных жителей, сообщила РИА Новости глава Варениковского сельского поселения Кубани Ирина Бакринева.В среду утром в местных интернет-ресурсах появилось видео, на котором в поле видны выбросы грязевого вулкана.Сначала видно, как на поле сквозь почву пробиваются газы, а затем куски земли взлетают вверх на несколько метров. В комментариях поясняется, что речь идет о вулкане Шуго в районе кубанской станицы Варениковской."Это в районе метра, но я бы не назвала это извержением… Когда-то, говорят, что в лабораторию подавали эту грязь, но что-то там не прошло", - рассказала агентству Бакринева.

https://ria.ru/20210902/kamchatka-1748332224.html

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вулкан, краснодарский край