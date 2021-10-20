https://ria.ru/20211020/kriminal-1755426841.html
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве - РИА Новости, 20.10.2021
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве
Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:59
2021-10-20T15:59
2021-10-20T15:59
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089706_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_5fb782e70a020ffe00d28b000a5c130d.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве."Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУМВД России по Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж электросамокатов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемые взяли в прокат самокат и не оплатили стоимость, после чего транспортное средство перестало подавать сигнал. Администратор обратился к правоохранителям. После того как полиция задержала двух подозреваемых и изъяла у них украденный самокат, она установила причастность фигурантов к кражам 17 электросамокатов с общим ущербом более 700 тысяч рублей - часть они успели продать."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении... Расследование продолжается", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749299217.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c5e90a02e426ea7f10a9724a7982d0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве
ГУМВД по Москве: полиция задержала подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов