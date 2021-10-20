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Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве - РИА Новости, 20.10.2021
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве
Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:59
2021-10-20T15:59
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве."Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУМВД России по Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж электросамокатов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемые взяли в прокат самокат и не оплатили стоимость, после чего транспортное средство перестало подавать сигнал. Администратор обратился к правоохранителям. После того как полиция задержала двух подозреваемых и изъяла у них украденный самокат, она установила причастность фигурантов к кражам 17 электросамокатов с общим ущербом более 700 тысяч рублей - часть они успели продать."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении... Расследование продолжается", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва, россия
15:59 20.10.2021
 
Полиция задержала подозреваемых в краже электросамокатов в Москве

ГУМВД по Москве: полиция задержала подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель на пункте проката электросамокатов у Парка Музеон
Посетитель на пункте проката электросамокатов у Парка Музеон - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже как минимум 17 электросамокатов, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве.
"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУМВД России по Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж электросамокатов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подозреваемые взяли в прокат самокат и не оплатили стоимость, после чего транспортное средство перестало подавать сигнал. Администратор обратился к правоохранителям. После того как полиция задержала двух подозреваемых и изъяла у них украденный самокат, она установила причастность фигурантов к кражам 17 электросамокатов с общим ущербом более 700 тысяч рублей - часть они успели продать.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении... Расследование продолжается", - добавляется в сообщении.
 
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