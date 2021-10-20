https://ria.ru/20211020/kriminal-1755398786.html

Завершено расследование дела московского таксиста-грабителя

Завершено расследование дела московского таксиста-грабителя - РИА Новости, 20.10.2021

Завершено расследование дела московского таксиста-грабителя

Столичные следователи завершили расследование дела против таксиста, подмешивавшего нейролептик в алкоголь пассажирам и обворовывавшего их - в одном случае он... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:35

2021-10-20T14:35

2021-10-20T14:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Столичные следователи завершили расследование дела против таксиста, подмешивавшего нейролептик в алкоголь пассажирам и обворовывавшего их - в одном случае он переусердствовал и человек скончался, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летного гражданина Азербайджанской Республики Рахмана Сулейманова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений ... "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.По данным следствия, утром 27 декабря 2018 года на неосвещенном участке у Измайловского шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения без видимых телесных повреждений. По заключению эксперта, мужчина умер от острого отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.В сентябре 2020 года был задержан подозреваемый. По данным СК, таксист ездил на автомобиле со скрытыми государственными регистрационными знаками и в 2018-2020 годах систематически подмешивал пассажирам в спиртное алкоголь. Те теряли сознание, обвиняемый похищал их имущество и оставлял потерпевших в безлюдных местах. В результате двум лицам причинен тяжкий вред здоровью, один человек скончался.

https://ria.ru/20211019/million-1755140960.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), криминал