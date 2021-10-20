https://ria.ru/20211020/kravchuk-1755498901.html

В Киеве рассказали о реабилитации Кравчука в Германии после операции

В Киеве рассказали о реабилитации Кравчука в Германии после операции - РИА Новости, 20.10.2021

В Киеве рассказали о реабилитации Кравчука в Германии после операции

Экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук все еще находится в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:59

2021-10-20T23:59

2021-10-20T23:59

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук все еще находится в Германии и успешно проходит реабилитацию после операции на сердце, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович."С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная. Сможем ли мы увидеть его до конца года - неизвестно", - заявил Арестович в эфире телеканала "Наш".В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ писали, что до конца лета он в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы участвовать не будет, а "24 Канал" позже сообщил, что Кравчук после операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Он отсутствовал на торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе торжественного заседания Верховной рады, попросил депутатов поддержать Кравчука, пожелав ему здоровья.Ранее Арестович сообщал, что Кравчук после перенесенной операции на сердце проходит сложный реабилитационный период, до ноября-декабря его заменит замглавы делегации и вице-премьер Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20210805/kravchuk-1744481158.html

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в мире, украина, киев, германия, верховная рада украины, алексей арестович