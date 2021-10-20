https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755479779.html

На Кубе сообщили о готовности смягчить ограничения

На Кубе сообщили о готовности смягчить ограничения - РИА Новости, 20.10.2021

На Кубе сообщили о готовности смягчить ограничения

Запрет на перемещение между районами столицы и провинциями Кубы, введенный для борьбы с распространением коронавируса, будет снят до 15 ноября, сообщил... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:13

2021-10-20T20:13

2021-10-20T20:13

распространение коронавируса

в мире

гавана

куба

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Запрет на перемещение между районами столицы и провинциями Кубы, введенный для борьбы с распространением коронавируса, будет снят до 15 ноября, сообщил губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсиа Сапата."Пятнадцатого ноября будут открыты международные границы, а до этого дня будет восстановлено все сообщение между провинциями, это устранит все ограничения на передвижение. До 15-го числа начнут работу станции междугородного сообщения и национальные поезда, для острова Хувентуд откроется морское сообщение. Ограничение мобильности в городе снимается", - отметил Гарсиа Сапата на пресс-конференции, выдержки из которой приводит издание Cubadebate.По словам губернатора, число заражений COVID-19 в городе неуклонно сокращалось в течение трех месяцев, вакцинация способствовала уменьшению количества тяжелых и летальных случаев заболевания. Согласно последней информации, в Гаване хотя бы одной дозой привиты 95,7% жителей, полной схемой из трех доз - 74%. До 15 ноября власти города рассчитывают привить 100% населения старше 2 лет, не имеющих противопоказаний.

гавана

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гавана, куба, здоровье - общество, коронавирус covid-19