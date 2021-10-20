https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755479197.html

В Крыму издали новые правила заселения в отели

В Крыму издали новые правила заселения в отели - РИА Новости, 20.10.2021

В Крыму издали новые правила заселения в отели

С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:08

2021-10-20T20:08

2021-10-20T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики."Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации <...> или QR-кода", — говорится в тексте документа.QR-код можно получить с помощью приложения Единого портала Госуслуг.Кроме того, субъектам хозяйствования рекомендовали требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что глобальных отказов от отдыха в республике в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нет, туристы приезжают уже подготовленными ко всем требованиям: со справками о вакцинации, антителах или с отрицательными ПЦР-тестами.Во вторник управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю своим постановлением ввело в обоих регионах обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса – максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысячи заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровело, умерло на 20 октября 2 820 пациентов.Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Регионы могут продлить нерабочий период и после указанной даты.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм