https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755479197.html
В Крыму издали новые правила заселения в отели
В Крыму издали новые правила заселения в отели - РИА Новости, 20.10.2021
В Крыму издали новые правила заселения в отели
С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:08
2021-10-20T20:08
2021-10-20T22:50
распространение коронавируса
общество
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578965915_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_98cc42e3a593a1d3c0e9ecdd7e465da3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики."Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации <...> или QR-кода", — говорится в тексте документа.QR-код можно получить с помощью приложения Единого портала Госуслуг.Кроме того, субъектам хозяйствования рекомендовали требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что глобальных отказов от отдыха в республике в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нет, туристы приезжают уже подготовленными ко всем требованиям: со справками о вакцинации, антителах или с отрицательными ПЦР-тестами.Во вторник управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю своим постановлением ввело в обоих регионах обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса – максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысячи заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровело, умерло на 20 октября 2 820 пациентов.Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Регионы могут продлить нерабочий период и после указанной даты.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578965915_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_1665b829bb11fd76a2e01ca6bf414684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
20:08 20.10.2021 (обновлено: 22:50 20.10.2021)
В Крыму издали новые правила заселения в отели
В Крыму ввели QR-коды для заселения в отели и санатории после 25 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики.
"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации <...> или QR-кода", — говорится в тексте документа.
QR-код можно получить с помощью приложения Единого портала Госуслуг.
Кроме того, субъектам хозяйствования рекомендовали требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.
Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что глобальных отказов от отдыха в республике в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нет, туристы приезжают уже подготовленными ко всем требованиям: со справками о вакцинации, антителах или с отрицательными ПЦР-тестами.
Во вторник управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю своим постановлением ввело в обоих регионах обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса – максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысячи заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровело, умерло на 20 октября 2 820 пациентов.
Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Регионы могут продлить нерабочий период и после указанной даты.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.