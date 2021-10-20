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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755479197.html
В Крыму издали новые правила заселения в отели
В Крыму издали новые правила заселения в отели - РИА Новости, 20.10.2021
В Крыму издали новые правила заселения в отели
С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:08
2021-10-20T22:50
распространение коронавируса
общество
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики."Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации &lt;...&gt; или QR-кода", — говорится в тексте документа.QR-код можно получить с помощью приложения Единого портала Госуслуг.Кроме того, субъектам хозяйствования рекомендовали требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что глобальных отказов от отдыха в республике в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нет, туристы приезжают уже подготовленными ко всем требованиям: со справками о вакцинации, антителах или с отрицательными ПЦР-тестами.Во вторник управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю своим постановлением ввело в обоих регионах обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса – максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысячи заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровело, умерло на 20 октября 2 820 пациентов.Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Регионы могут продлить нерабочий период и после указанной даты.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
20:08 20.10.2021 (обновлено: 22:50 20.10.2021)
 
В Крыму издали новые правила заселения в отели

В Крыму ввели QR-коды для заселения в отели и санатории после 25 октября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция "Дама с собачкой" в Ялте
Скульптурная композиция Дама с собачкой в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики.
"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации <...> или QR-кода", — говорится в тексте документа.
QR-код можно получить с помощью приложения Единого портала Госуслуг.
Кроме того, субъектам хозяйствования рекомендовали требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.
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Вчера, 10:55Распространение коронавируса
Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что глобальных отказов от отдыха в республике в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нет, туристы приезжают уже подготовленными ко всем требованиям: со справками о вакцинации, антителах или с отрицательными ПЦР-тестами.
Во вторник управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю своим постановлением ввело в обоих регионах обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса – максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысячи заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровело, умерло на 20 октября 2 820 пациентов.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Регионы могут продлить нерабочий период и после указанной даты.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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