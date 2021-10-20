https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755472673.html

В Крыму ужесточили меры против COVID-19

В Крыму ужесточили меры против COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

В Крыму ужесточили меры против COVID-19

Власти Крыма с 25 октября запрещают жителям республики старше 65 лет покидать места жительства, исключая случаи угрозы жизни и здоровья. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:24

2021-10-20T19:24

2021-10-20T19:47

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Власти Крыма с 25 октября запрещают жителям республики старше 65 лет покидать места жительства, исключая случаи угрозы жизни и здоровья."С 25.10.2021 и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью". – говорится в тексте указа главы региона, подписанного председателем правительства Крыма Юрием Гоцанюком.Действие указа не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, а также медицинских работников государственных учреждений региона, говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755474431.html

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