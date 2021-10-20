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Финский суд начал рассматривать дело уклонившихся от тестов на коронавирус

Финский суд начал рассматривать дело уклонившихся от тестов на коронавирус - РИА Новости, 20.10.2021

Финский суд начал рассматривать дело уклонившихся от тестов на коронавирус

В Финляндии началось судебное рассмотрение первого прецедента, связанного с уклонением от тестов на коронавирус, сообщает в среду общественная... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:03

2021-10-20T18:03

2021-10-20T18:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости. В Финляндии началось судебное рассмотрение первого прецедента, связанного с уклонением от тестов на коронавирус, сообщает в среду общественная телерадиовещательная корпорация YLE."В уездном суде Хельсинки рассматривается дело об уклонении от тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении.В настоящее время рассматривается дело трех человек, но количество может увеличиться до 63 зарегистрированных властями отказов от тестирования.Ранее вступила в силу временная поправка к закону о борьбе с инфекционными заболеваниями, согласно которой совершеннолетний человек, сознательно или по небрежности уклонившийся от прохождения теста на коронавирус, может быть наказан штрафом.

хельсинки

финляндия

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2021

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в мире, хельсинки, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19