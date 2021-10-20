17:16 20.10.2021 (обновлено: 17:25 20.10.2021)
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
В США зафиксировали новый вариант коронавируса AY.4.2
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИ Новости. Выявленная в Великобритании разновидность штамма коронавируса "дельта" AY4.2 фиксируется в США, но пока нет данных появлении его кластеров или увеличении числа заболевших, сообщила на брифинге в среду глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски.
"По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании и является подвидом штамма "дельта". Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров", - сказала на брифинге в Белом доме Валенски.
Она подчеркнула, что в настоящее время нет данных о том, что новый вариант подрывает эффективность вакцины или препаратов, применяемых для лечения коронавируса. Основным штаммом, распространенным в США, сегодня по-прежнему является "дельта", его выявляют у 99,7% заболевших.
По данным Университета Джонса Хопкисна, коронавирусом в США заболели более 45 миллионов 141 тысячи человек, 728 тысяч американцев скончались от COVID–19.
Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.
Как предполагают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет. О выявлении нового варианта также сообщили в Израиле.