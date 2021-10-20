https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755409199.html
Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом
Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом - РИА Новости, 20.10.2021
Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом
Правительство РФ будет в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью кислорода и лекарств от коронавируса в регионах, свою помощь в случае... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:27
распространение коронавируса
общество
сергей шойгу
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ будет в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью кислорода и лекарств от коронавируса в регионах, свою помощь в случае необходимости готово оказать министерство обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду."Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. Минобороны здесь тоже поможет. Вы знаете, договоренность такая есть, я такие поручения министру (Сергею Шойгу) дал", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
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15:07 20.10.2021 (обновлено: 15:27 20.10.2021)
Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом
Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом