https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755409199.html

Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом

Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом - РИА Новости, 20.10.2021

Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом

Правительство РФ будет в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью кислорода и лекарств от коронавируса в регионах, свою помощь в случае... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:27

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ будет в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью кислорода и лекарств от коронавируса в регионах, свою помощь в случае необходимости готово оказать министерство обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду."Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. Минобороны здесь тоже поможет. Вы знаете, договоренность такая есть, я такие поручения министру (Сергею Шойгу) дал", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

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